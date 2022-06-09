Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Минтранс Подмосковья призвал водителей не оставаться в авто в случае ДТП

Мир24

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области советует автомобилистам не оставаться в машине и поблизости с ней в случае аварии либо поломки, так как это очень опасно, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Водителей призвали не оставаться в авто в случае ДТП
Фото:  Shutterstock/FOTODOM Shutterstock/FOTODOM

«Летом число транспорта растет – самое время еще раз вам напомнить о риске повторного ДТП. Если вы поломались или попали в мелкую аварию, то обязательно уйдите с дороги», – сказано в релизе.

Особенно опасно, если оставить транспортное средство на проезжей части многополосных трасс с интенсивным движением. Дело в том, что чем больше скорость, тем быстрее может произойти повторное ДТП.

В министерстве напомнили, что для привлечения внимания граждан к теме повторных ДТП установлены информационные щиты на заправках, расположенных на 13 федеральных трассах Мособласти. Ведомство призвало водителей быть внимательными и строго соблюдать ПДД.

Автоновости,Минтранс РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители