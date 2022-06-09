Водителей призвали не оставаться в авто в случае ДТП

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области советует автомобилистам не оставаться в машине и поблизости с ней в случае аварии либо поломки, так как это очень опасно, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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«Летом число транспорта растет – самое время еще раз вам напомнить о риске повторного ДТП. Если вы поломались или попали в мелкую аварию, то обязательно уйдите с дороги», – сказано в релизе.

Особенно опасно, если оставить транспортное средство на проезжей части многополосных трасс с интенсивным движением. Дело в том, что чем больше скорость, тем быстрее может произойти повторное ДТП.