До российского рынка добрался брутальный китайский кроссовер

В Москве состоялась презентация новой для России модели — брутального кроссовера Haval Dargo. Все подробности о модели, за исключением стоимости, раскрыли еще до дебюта: например, известно, что ее предложат с безальтернативным двухлитровым бензиновым турбомотором и с двумя вариантами привода, передним и полным. Теперь же выяснилось, что цены стартуют с отметки в 3 199 000 рублей за базовую комплектацию (всего их четыре на выбор), старт продаж — 9 июня. В конкурентах у Dargo японские Toyota RAV4 и Nissan X-Trail, которые стоят значительно дешевле.

Фото: © Haval © Haval

В Китае наблюдается мода на «брутальные» кроссоверы — зачастую местные дизайнеры ищут вдохновение в облике американских внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee и Wagoneer. Однако Haval выбрал несколько иной путь: Dargo выглядит самобытно с его квадратным кузовом, массивными бамперами и квадратными накладками на арках из неокрашенного пластика.

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Передняя оптика круглая — это вызывает ассоциации с Mercedes-Benz G-Class, и это лестное сравнение с настоящим внедорожником идет имиджу Dargo на пользу. В самом же Haval объясняют, что выбрали круглую форму в честь чудес света, именуемых «глазами Земли» — Большой голубой дыры в атолле в Карибском море и «Глаза Сахары» (Гальб-Эр-Ришат) в Африке. К слову, в компании дизайн кроссовера называют не брутальным, а «урбанистическим». Четкие линии кузова должны создавать ощущение фундаментальности, а шесть волнообразных линий профиля отсылают к знаменитому среди серферов пляжу Голд-Коста в Австралии.

Dargo — «одноклассник» Toyota RAV4 и Nissan X-Trail, и, как и обе эти модели, он доступен в России с передним и полным приводом. У него традиционная для среднестатистического кроссовера компоновка: несущий кузов, независимая подвеска (спереди типа McPherson, сзади — многорычажка) и двигатель, расположенный поперечно. В основе модели лежит платформа L.E.M.O.N, уже знакомая россиянам по модели Jolion.

Цены: модификация 2.0T 2WD Comfort – 3 199 000 рублей; модификация 2.0T 4WD Elite – 3 399 000 рублей, Premuim – 3 599 000 рублей, Tech Plus – 3 749 000 рублей.

Если же сравнивать цены с конкурентами, то Haval Dargo ощутимо дороже: Toyota RAV4 стоит от 2,6 миллиона рублей, а Nissan X-Trail — от 2,7 миллиона рублей (РРЦ по состоянию на начало июня).

Для Dargo предусмотрена полноприводная модификация с муфтой Haldex пятого поколения, которая установлена у картера заднего моста. В обычном режиме движения крутящий момент передается на переднюю ось, а при необходимости в дело вступает электроника привода муфты. Особенность Dargo, которую подчеркивают в Haval, это система выбора режимов движения. Их восемь, пять из которых — внедорожные: экономичный, стандартный, спортивный, «трава/камни», «грязь», «песок», «снег» и «кочки».

Двигатель в России всего один: двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 192 лошадиные силы (в китайской спецификации — 211 лошадиных сил). Он сочетается с семиступенчатым «роботом» мокрого типа.

Для топовых версий Dargo предусмотрены три экрана: цифровая «приборка» диагональю 10,25 дюйма, 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и проекционный дисплей, на который выводится скорость, данные системы распознавания знаков и адаптивного круиз-контроля. Со стороны водителя предусмотрена «штурманская» ручка, а на центральном тоннеле расположена шайба переключения передач. В список оснащения включены вентиляция передних кресел, а для водительского доступна и функция массажа.

Набор оснащения действительно богатый: тут и аудиосистема с десятью динамиками, и панорамная крыша, и электропривод двери багажника с возможность открыть ее без рук. Упоминаются также система кругового обзора, ассистент парковки, а также дистанционное управление: с помощью фирменного мобильного приложения можно запустить мотор, закрыть окна, заблокировать и разблокировать центральный замок, настроить кондиционер и обогрев сидений. Приложение поможет найти автомобиль на парковке, предоставить информацию о количестве бензина в баке и о давлении в шинах.

За безопасность отвечают семь эйрбегов: фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира переднего ряда, шторками безопасности по всей длине салона и специальная коленная подушка безопасности под рулевым колесом, которая дополнительно защищает колени и голени водителя. Последняя стала новшеством для Haval.

На Dargo реализован полуавтопилот второго уровня, который представляет собой продвинутый адаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях, системой автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов. Система может удерживать автомобиль в полосе движения, и предупредить, если автомобиль выезжает за ее пределы. Появилась функция маневра в полосе — «умное» уклонение от столкновения с автомобилями, едущими рядом. Впервые предложен ассистент движения задним ходом: машина «запоминает» последние 50 метров маршрута и может воспроизвести движения рулевого колеса в обратной последовательности

Производство Dargo организовано на заводе Haval в Тульской области, сборка стартовала в начале апреля 2022 года.