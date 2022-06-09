Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде в течение июня добровольно уволиться и получить за это до шести окладов. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Как сообщил один из профсоюзов сотрудников Volkswagen в России, штату подразделения концерна в Нижнем Новгороде было предложено добровольное расторжение трудовых договоров в течение июня с выплатой до шести окладов. В письме профсоюзов "Единство" и АСМ директору по персоналу "Фольксваген Груп Рус" доктору Герриту Шпенглеру говорится, что 2 июня было получено предложение расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон. По данным профсоюза, компания при этом утверждает, что "массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет», - пишет издание.

Сотрудникам, которые расторгнут трудовой договор до 17 июня, выплатят шесть окладов, до 29 июня — пять. Газета отмечает, что в «Фольксваген Груп Рус» подтвердили эту информацию. Там заявили, что работникам был предложен пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование.

В конце мая сообщалось, что компания Volkswagen не собирается в ближайшее время возобновлять производство в России.