Haval раскрыла цены на кроссовер Dargo российской сборки

Китайская компания Haval запустила продажи на российском рыке кроссовера Dargo. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Фото: Haval Haval

Новинку можно приобрести в комплектациях Comfort, Elite, Premium и Tech Plus. Стоимость модели у дилеров будет варьироваться от 3 млн 199 тыс. рублей до 3 млн 749 тыс. руб.

В базовой версии Comfort представлены шесть подушек безопасности, однозонный климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, медиасистема, светодиодные фары, система бесключевого доступа, камера заднего вида и круиз-контроль. В комплектации Elite - двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, светодиодные противотуманные фары. В версию Premium входят кожаный салон, вентиляция передних сидений, панорамная крыша, передний парктроник. В комплектацию Tech Plus - коленная подушка безопасности водителя, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, сиденье водителя с массажером.

Автомобиль построен на платформе L.E.M.O.N. Длина, ширина и высота модели - 4620 x 1910 x 1780 мм соответственно. Колесная база составляет 2738 мм. Дорожный просвет — 200 мм.

Кроссоверы Haval Dargo будут производить на заводе «Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области.