Следующий BMW M2 станет последним автомобилем M с обычным ДВС

Руководитель подразделения BMW M Франк ван Миль в интервью немецкому Bimmer Today поделился планами относительно грядущей электрификации «заряженных» баварских автомобилей. Он напомнил о дебюте первого гибрида M-серии, кроссовера XM, а последней моделью с обычным ДВС без электрической надстройки, по его словам, станет M2 нового поколения. Новинке прочат «турбошестерку» 3.0 мощностью около 420 лошадиных сил в базовом исполнении и 450 сил в варианте M2 Competition.

Фото: BMW BMW

BMW M2, которая, по слухам, дебютирует до конца этого года, встанет на конвейер завода в Сан-Луис-Потоси в Мексике, где собирают и обычные BMW 2-Series. При этом до смены поколения летом прошлого года автомобили второй серии выпускали в немецком Лейпциге.

Видео дня

Подробностей о новинке пока мало, зато известно, что BMW активно тестирует следующий M2 на дорогах общего пользования — это подтверждают многочисленные шпионские фотографии. Кроме того, модель уже засветилась на тизерном видео, причем буквально: спорткар появляется в ролике лишь на долю секунды, и различить на кадрах можно только мелькающую вдали оптику.

Спортивная «двойка» традиционно получит более агрессивный обвес с развитыми бамперами, радиаторную решетку другого дизайна и диффузор с парой сдвоенных патрубков выхлопной системы, а также спойлер на корме. С большой долей вероятности, модель следующего поколения превзойдет по мощности предшественника — она может появиться на рынке в двух версия, с моторами на 420 и 450 лошадиных сил. Для сравнения, нынешняя M2 развивает 374 лошадиные силы и разгоняясь с места до 100 километров в час за 4,3 секунды.