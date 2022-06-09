ГИБДД получит доступ к врачебной информации

Госавтоинспекция получит доступ к информации о наличии медицинских противопоказаний или ограничений по управлению транспортным средством. Причем в оперативном порядке. Эта информация станет основанием для аннулирования водительского удостоверения. Соответствующий законопроект, одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности, но с внесенными в него правками, вновь попал в рабочую группу по регуляторной гильотине. Как стало известно "РГ", группа его, скорее всего, одобрит. А значит, в скором времени он будет внесен в Госдуму. Предполагается, что эти поправки начнут работать уже с 1 марта 2023 года.

Фото: РГ / Сергей Михеев РГ / Сергей Михеев

Сейчас сотрудники ГИБДД при выдаче прав не имеют никакого способа проверить достоверность предъявленной медицинской водительской справки. Бывают случаи, когда справки, допускающие человека к управлению транспортом, некие коммерческие организации выдают даже тем, кто стоит на учете у нарколога или психиатра. То есть тем, кому водить противопоказано. Но сотрудникам ГИБДД приходится верить предъявленной бумажке. А потом прокуратура, выяснив, что такой водитель стоит на учете в медучреждении, аннулирует права.

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Именно по этой причине МВД настаивало на том, чтобы информация о медицинских противопоказаниях была в доступе у ГИБДД при выдаче водительских удостоверений. Но минздрав на этот шаг не шел, предполагая, что таким образом нарушит медицинскую тайну. Однако МВД не требовало диагноза в базе данных. Достаточно только информации: есть противопоказания или нет. Есть ограничения или нет. А если есть, то какие.

Причем это касается и тех случаев, когда противопоказания были выявлены, что называется, случайно. В ходе медобследования либо в результате получения травмы. Ведь сейчас водительская медсправка требуется раз в десять лет, если водитель не попадался нетрезвым за рулем.

И вот наконец случилось. Соответствующие поправки в закон о безопасности дорожного движения одобрены и минздравом, и правительственной комиссией. Впрочем, правительство в них внесло некоторые уточнения. А именно, кто из медицинских работников может принимать решение о допуске или недопуске водителя к управлению, вносить эти данные в медицинский реестр, а также аннулировать выданную ранее водительскую медсправку. Очевидно, что в этой редакции рабочая группа по регуляторной гильотине также одобрит этот законопроект.

А значит, с 1 марта, если Госдума успеет принять эти поправки, у нас смогут аннулировать водительские права на основании медицинских противопоказаний, указанных в реестре. Но и эта процедура будет небыстрая.

Как это будет работать? Представим, что в больницу попал человек с каким-то заболеванием, с которым нельзя управлять автомобилем. Врач фиксирует эту информацию в медицинской информационной системе больницы либо в региональной единой информационной системе здравоохранения. А также информация предоставляется в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Этот реестр уже работает. Осталось только подключить к нему ГИБДД, чтобы она получала из него информацию в необходимом объеме.

Если у водителя выявлены противопоказания или ограничения, ранее выданное медицинское заключение аннулируется. Водителю необходимо пройти медкомиссию в течение двух месяцев.

Если в результате этого нового освидетельствования медицинские противопоказания подтвердятся, то эта информация также будет внесена в реестр. И на этом основании выданное ранее водительское удостоверение будет аннулировано.

Если водитель в течение установленных двух месяцев не захочет проходить медкомиссию, его водительское удостоверение также будет аннулировано.

Если во время медкомиссии будут выявлены не противопоказания, а лишь ограничения на право управления, то водителю потребуется поменять действующие права на новые, в которых эти ограничения будут учтены.

Например, у водителя сильно испортится зрение и водить ему можно будет только в очках или линзах.