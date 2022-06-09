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1 час назад

Новости автомира: представлена «спортивная» Hyundai Creta N Line, которую ждали в России

Motor.ru

Изначально мировой дебют Hyundai Creta N Line со спортивным дизайном должен был состояться в России, однако из-за геополитической ситуации корейская компания перенесла презентацию в Бразилию. Сегодня, 9 июня, бразильцам представили новую версию популярного кроссовера, который отличается от стандартного не только оформлением экстерьера и интерьера, но и настройками подвески. В Бразилии такая Creta стоит от 165 090 реалов (1,98 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Представлена «спортивная» Hyundai Creta N Line, которую ждали в России
Фото: © Hyundai Brasil© Hyundai Brasil

В начале весны компания Hyundai поставила бизнес в России на паузу — поставки новых автомобилей в страну заморозили, а заводы в Санкт-Петербурге и Калининграде ушли в простой. Премьеру Creta N Line, которая ожидалась у нас в первом квартале 2022 года, перенесли в Бразилию, и именно этот рынок стал для оспортивленного кроссовера первым.

Hyundai Brasil
Hyundai Brasil
Hyundai Brasil

От обычной Creta версию N Line можно отличить по новому дизайну переднего бампера и корпусам противотуманных фар треугольной формы. У радиаторной решетки иной рисунок в стиле Tucson, над ней появилась вентиляционная прорезь, а хромированные элементы затемнены. Сзади появился диффузор и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Довершают облик 17-дюймовые диски оригинального дизайна. На сиденьях вышиты эмблема N Line, она украшает рычаг коробки передач и рулевое колесо, а ярким акцентом стала красная строчка в обивке.

Под капотом у спортивной Сreta — 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 120 лошадиных сил.

Главным конкурентом Creta N-Line станет Kia Seltos GT-line, а в Индии кроссоверу предстоит также соперничать с Tata Harrier и MG Hector. Информации о появлении модели в России нет.

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