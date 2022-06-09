"АвтоВАЗ" остановит выпуск машин из-за нехватки запчастей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» на следующей неделе введет режим простоя из-за отсутствия запчастей для сборки машин, сообщает паблик «Вконтакте» первичной профсоюзной организации компании.

Фото: Игорь Агеенко/РИА «Новости» Игорь Агеенко/РИА «Новости»

«В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по «АвтоВАЗу» № 258 от 09.06.2022 «О простое с 14 по 17 июня 2022 г», — говорится в сообщении.

Отмечается, что простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы будет установлен для работников, которые заняты производством автомобилей на платформе В0 и Niva.