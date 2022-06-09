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2 часа назад

Новости автомира: Peugeot выпустит 408-й в кузове фастбэк

ПроКроссовер.ру

Компания заявила что предстоящий 408-й «сочетает в себе характерный динамичный силуэт фастбэка. Это большое дело, поскольку он знаменует собой отход от двух предыдущих поколений 408, которые были седанами.

Peugeot выпустит 408-й в кузове фастбэк
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Шпионские снимки модели подтверждают дизайн автмобиля в стиле фастбэк, примечательными чертами которого являются дорожный просвет в сочетании с круто наклоненной крышей и длинным задним свесом. Подробностей пока мало, но 408, скорее всего, будет опираться на платформу EMP2 и предлагаться с рядом подключаемых гибридных, бензиновых или даже полностью электрических силовых агрегатов.

Учитывая его положение в модельном ряду, неудивительно, что новый 408 будет иметь общую основу с 308 и 3008, а это означает, что одни и те же силовые агрегаты должны быть перенесены. Это включает в себя чистые ДВС и подключаемые гибридные силовые агрегаты, которые, вероятно, будут состоять из двух подключаемых гибридов, 1,5-литрового дизеля и 1,2-литрового бензина в двух состояниях настройки, как у 308.

Автоновости,Peugeot,
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