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1 час назад

Новости автомира: Toyota готовит «заряженный» седан GR. Возможно, это Camry

Motor.ru

Один из топ-менеджеров американского представительства Toyota намекнул на возможное появление спортивной четырехдверки, подготовленной подразделением Gazoo Racing. По одной версии это будет Corolla, но издание MotorTrend.com предполагает, что скорее всего речь идет о «заряженной» Camry. Официального заявления от автопроизводителя на этот счет пока не было, однако, как выяснили американские журналисты, Toyota уже изучает перспективы спортивного седана.

Toyota готовит «заряженный» седан GR. Возможно, это Camry
Фото: Toyota CamryToyota Camry

Спортивный седан на базе актуальной Camry может составить конкуренцию Kia K5 GT и Hyundai Sonata N Line, так что именно эту модель издание считает наиболее вероятным кандидатом для GR. Более того, у Камри уже есть несколько «подогретых» версий. Например, в США представлена Camry TRD с 305-сильным мотором 3.5, а на нашем рынке — Camry GR Sport со спортивным оформлением экстерьера и интерьера.

Что же касается подразделения Gazoo Racing, то его последним проектом был хот-хэтч Corolla. Конструктивно он близок к обычной Corolla Sport, но технически это GR Yaris. У такого хэтчбека втулки заменены на более жесткие, перенастроены пружины и амортизаторы и отрегулированы углы установки колеса, а в движение его приводит трехцилиндровый турбомотор G16E-GTS объемом 1,6 литра. Двигатель форсирован с 272 до 304 лошадиных сил.

Возвращаясь к Toyota Camry, производство модели для российского рынка организовано на заводе в Санкт-Петербурге, который в настоящее время находится в простое. Согласно актуальному на начало июня прайс-листу, рекомендованные розничные цены на Camry начинаются от трех миллионов рублей.

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