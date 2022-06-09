Toyota готовит «заряженный» седан GR. Возможно, это Camry

Один из топ-менеджеров американского представительства Toyota намекнул на возможное появление спортивной четырехдверки, подготовленной подразделением Gazoo Racing. По одной версии это будет Corolla, но издание MotorTrend.com предполагает, что скорее всего речь идет о «заряженной» Camry. Официального заявления от автопроизводителя на этот счет пока не было, однако, как выяснили американские журналисты, Toyota уже изучает перспективы спортивного седана.
Спортивный седан на базе актуальной Camry может составить конкуренцию Kia K5 GT и Hyundai Sonata N Line, так что именно эту модель издание считает наиболее вероятным кандидатом для GR. Более того, у Камри уже есть несколько «подогретых» версий. Например, в США представлена Camry TRD с 305-сильным мотором 3.5, а на нашем рынке — Camry GR Sport со спортивным оформлением экстерьера и интерьера.
Что же касается подразделения Gazoo Racing, то его последним проектом был хот-хэтч Corolla. Конструктивно он близок к обычной Corolla Sport, но технически это GR Yaris. У такого хэтчбека втулки заменены на более жесткие, перенастроены пружины и амортизаторы и отрегулированы углы установки колеса, а в движение его приводит трехцилиндровый турбомотор G16E-GTS объемом 1,6 литра. Двигатель форсирован с 272 до 304 лошадиных сил.
Возвращаясь к Toyota Camry, производство модели для российского рынка организовано на заводе в Санкт-Петербурге, который в настоящее время находится в простое. Согласно актуальному на начало июня прайс-листу, рекомендованные розничные цены на Camry начинаются от трех миллионов рублей.