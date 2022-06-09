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1 час назад

Новости автомира: на дорогах Москвы появились автомобили с новой серией номеров

Газета.Ru

МРЭО ГИБДД Москвы начало выдавать номерные знаки новой серии «977», обратила внимание «Газета.Ru». Один из первых автомобилей с таким кодом региона сфотографировали автомобилисты и разместили его снимки в сервисе «Номерограм» (приложение классифайда «Дром.ру», предоставляющее данные об эксплуатации подержанных автомобилей).

ГИБДД Москвы начало выдавать номерные знаки новой серии
Фото: газета.ruгазета.ru

На фотографии запечатлен кроссовер Toyota RAV4 свежего модельного года, который, очевидно, недавно был поставлен на учет в ГИБДД. Обладатель японского автомобиля одним из первых получил номера с кодом региона «977». Ранее трехзначные номера в столице начинались с 1 либо с 7.

В настоящее время Москва используются коды регионов со следующими цифровыми значениями: 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799. О том, что государственные регистрационные знаки «977» будут введены в оборот в регистрационных отделениях МРЭО ГИБДД, сообщалось еще в конце прошлого года. Столице традиционно среди всех регионов России не хватает номерных госзнаков из-за постоянного расширения автопарка.

Автоновости,Toyota RAV4,Toyota,
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