МРЭО ГИБДД Москвы начало выдавать номерные знаки новой серии «977», обратила внимание «Газета.Ru». Один из первых автомобилей с таким кодом региона сфотографировали автомобилисты и разместили его снимки в сервисе «Номерограм» (приложение классифайда «Дром.ру», предоставляющее данные об эксплуатации подержанных автомобилей).

Фото: газета.ru газета.ru

На фотографии запечатлен кроссовер Toyota RAV4 свежего модельного года, который, очевидно, недавно был поставлен на учет в ГИБДД. Обладатель японского автомобиля одним из первых получил номера с кодом региона «977». Ранее трехзначные номера в столице начинались с 1 либо с 7.