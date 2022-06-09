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54 минуты назад

Новости автомира: новый Skoda Superb выпустят в кузове седан

Российская Газета

Тестовые прототипы нового поколения Skoda Superb на дорогах общего пользования не новость, но если в прошлый раз "шпионы" сфотографировали универсал, то теперь в объективе оказался седан.

Новый Skoda Superb выпустят в кузове седан
Фото: carscoops.comcarscoops.com

По одним предположениям, на фото, опубликованных Carscoops, - тестовый прототип с несерийным кузовом, но для чего в таком случае потребовался камуфляж передней и задней частей автомобиля? По другой версии, кузов машины всё-таки серийный, а эволюционный характер изменений продиктован консервативностью основной клиентской аудитории модели.

Не исключено, что в облике Skoda Superb нового поколения найдёт отражения концепция Modern Solid, которая будет раскрыта в ближайшее время.

То, что новый "Суперб" будет универсалом, сомнений нет никаких. Седан или лифтбек - вопрос, но совершенно точно, что линия крыши, переходящая в багажник, будет, "как у купе".

Известно, что платформа у нового Skoda Superb сохранится - MQB от Volkswagen Group. В состав линейки двигателей прочат бензиновые и, что странно, дизельные TSI и TDI объёмом 2.0 литра - вероятно, все они будут иметь электрический довесок (48-вольтный стартер-генератор), который позволит довести уровень выбросов до требуемых в ЕС. Также модель получит гибридную версию с возможностью подзарядки от розетки и запасом хода на электричестве до 100 км.

Премьера Skoda Superb следующей генерации запланирована на 2023 год. Параллельно с "Супербом" Skoda работает над новым Passat, который, по слухам, будет выпускаться только как универсал. Производство обеих моделей наладят в Словакии.

carscoops.com
Автоновости,Skoda Superb,Skoda,Volkswagen,ЕС,
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