Новый Skoda Superb выпустят в кузове седан

Тестовые прототипы нового поколения Skoda Superb на дорогах общего пользования не новость, но если в прошлый раз "шпионы" сфотографировали универсал, то теперь в объективе оказался седан.

Фото: carscoops.com carscoops.com

По одним предположениям, на фото, опубликованных Carscoops, - тестовый прототип с несерийным кузовом, но для чего в таком случае потребовался камуфляж передней и задней частей автомобиля? По другой версии, кузов машины всё-таки серийный, а эволюционный характер изменений продиктован консервативностью основной клиентской аудитории модели.

Не исключено, что в облике Skoda Superb нового поколения найдёт отражения концепция Modern Solid, которая будет раскрыта в ближайшее время.

То, что новый "Суперб" будет универсалом, сомнений нет никаких. Седан или лифтбек - вопрос, но совершенно точно, что линия крыши, переходящая в багажник, будет, "как у купе".

Известно, что платформа у нового Skoda Superb сохранится - MQB от Volkswagen Group. В состав линейки двигателей прочат бензиновые и, что странно, дизельные TSI и TDI объёмом 2.0 литра - вероятно, все они будут иметь электрический довесок (48-вольтный стартер-генератор), который позволит довести уровень выбросов до требуемых в ЕС. Также модель получит гибридную версию с возможностью подзарядки от розетки и запасом хода на электричестве до 100 км.

Премьера Skoda Superb следующей генерации запланирована на 2023 год. Параллельно с "Супербом" Skoda работает над новым Passat, который, по слухам, будет выпускаться только как универсал. Производство обеих моделей наладят в Словакии.