Илон Маск пересел с Tesla на Chery

В Сети набирает популярность видео, снятое очевидцами: они заметили главу Tesla Илона Маска, садящегося в Chery Tiggo 8. Судя по регистрационным номерам кроссовера, дело происходит не в Китае, а в Бразилии — Маск действительно посещал эту страну в конце мая, а у Chery имеется там автосборочное предприятие. Оригинальный ролик появился в TikTok, а уже потом завирусился в других социальных сетях: в комментариях пользователи иронизируют над тем, что главе Tesla пришлось пересесть с собственных электрокаров на китайский кроссовер.

Фото: © TikTok © TikTok

Портал «Китайские автомобили» установил, что ролик снят в Сан-Паулу, и именно там находится завод Chery, первое предприятие китайской марки в Южной Америке. Его строительство началось еще в 2011 году, а инвестиции составили 400 миллионов долларов. В настоящее время там собирают модели Tiggo 2, Tiggo 3x и Arrizo 6 Pro. Кроссовер Tiggo 8, в который пересаживался Илон Маск, тоже представлен в стране, а всего в модельном ряду Chery в Бразилии насчитывается девять моделей.

Илон Маск прибыл в Сан-Паулу в конце мая, чтобы обсудить с президентом Жаиром Болсонару проект по защите тропических лесов Амазонки. Также на встрече поднимались вопросы связей, инвестиций, инноваций и использования передовых технологий для укрепления экономического потенциала Бразилии.