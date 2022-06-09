Nissan Leaf стал самым доступным электромобилем на вторичном рынке РФ

В России постепенно растет спрос на электромобили, однако развитие инфраструктуры для них пока отстает. В основном россияне покупают подержанные электромобили. Издание Autonews составило рейтинг самых доступных электромобилей на вторичном рынке РФ.

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Так, самым доступным и самым популярным подержанным электромобилем в России стал Nissan Leaf. На его долю приходится 80% от всех электромобилей в стране. В основном большинство «Лифов» в России с правым рулем и зарегистрированы за Уралом. Разброс цен на эту модель составляет от 200 000 рублей за битые экземпляры до 1 млн рублей за машины в хорошем состоянии. Запаса батареи в зависимости от комплектации хватает от 120 до 360 километров пути.

Второе место в списке самых доступных электромобилей с пробегом на российском рынке заняла модель Mitsubishi i-MiEV. Это первый электрокар, который стал официально поставляться в Россию. В 2013-2014 году в России было продано несколько сотен таких автомобилей. Цены на немолодые экземпляры с мотором мощностью 67 лошадиных сил начинаются о 200 000 рублей. Относительно свежие экземпляры стоят уже порядка 1 млн рублей. Запаса хода хватает на 110 километров.