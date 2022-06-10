XPeng Heitech запетентовал шестое поколения летающего автомобиля

Компания XPeng подала заявку на получение патента на свой новый летающий автомобиль с большим коробом на крыше, в котором скрываются вертолётные лопасти. Ранее компания XPeng заявляла, что ее летающий автомобиль появится на рынке в 2024 году.

Фото: XPeng XPeng

Все поколения летающих автомобилей компании XPeng Heitech фактически не были автомобилями в привычном понимании этого слова, так как у них не было колёс. Новый проект стал первым, который может по праву носить название «летающего автомобиля».

Шестое поколения летающего автомобиля XPeng не только получило колёса, но и огромный «футляр» для лопастей на крыше — почти такой же большой, как и сам автомобиль.

Кузов получил острые светодиодные ходовые огни, аэродинамическую форму и камеры заднего вида. У него всего две двери, а внутри, скорее всего, лишь два места.

XPeng

Ранее компания XPeng Heitech подала заявку на патент на технологию складных роторов. Согласно документации, настоящая проблема создания складного летающего механизма заключается в том, чтобы правильно зафиксировать роторы, чтобы предотвратить их повреждение во время движения автомобиля по дороге.

XPeng

Компания XPeng Heitech была основана в 2013 году Чжао Дели при финансовой поддержке генерального директора головной XPeng Хэ Сяопэна. Летающий автомобиль первого поколения дебютировал в 2016 году. А в 2020 году XPeng Heitech запустила пятое поколение летающего автомобиля под названием Voyager X2.

XPeng

В октябре 2021 года компания XPeng Heitech представила несколько изображений и короткое видео своего летающего автомобиля. XPeng упомянула, что их летающий автомобиль будет весить в два раза меньше, чем XPeng P7. Напомним, что снаряженная масса P7 составляет не менее 1920 килограммов. Таким образом, летающий автомобиль не должен быть тяжелее 1 000 кг.