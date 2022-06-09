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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ рассказал, когда возобновят производство Lada Niva

Motor.ru

Пресс-служба компании АвтоВАЗ сообщила, что специалисты перезапустили производственные линии головного предприятия в Тольятти для выпуска Lada Granta. Инженеры возобновили работу всех подразделений, занимающихся сборкой двигателей, шасси, а также другими компонентами. Кроме того, в концерне подчеркнули, что обладают всеми необходимыми запчастями для производства внедорожников Niva, которое начнется в ближайшее время.

АвтоВАЗ рассказал, когда возобновят производство Lada Niva
Фото: motor.rumotor.ru

Специалисты подтвердили слова президента компании Максима Соколова, который заявил, что производство на сборочной линии Lada Niva вернется к работе в июле нынешнего года.

Весь персонал, который ранее разбили на три отдельных подразделения на линиях «B0», «Гранта» и «Нива», сейчас объединили в единую группу автосборочного комплекса. Инженеров могут привлекать к сборке автомобилей на любом из трех конвейеров.

Накануне АвтоВАЗ открыл предзаказ на «антикризисную» Lada Granta. Модель, лишенная подушек безопасности и ABS, пока доступна только для дилерских центров.

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