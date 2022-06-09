В России ограничат срок действия иностранных прав

В России планируют ограничить полугодом срок действия иностранных водительских прав в случае получения водителем вида на жительство или российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект поправок в закон о безопасности дорожного движения.

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«Предусматривается установление следующих положений: признание недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина Российской Федерации», — говорится в сопроводительном документе к законопроекту.

Также поправки предусматривают, что обмен иностранных национальных водительских удостоверений категорий С, D, CE и DE и подкатегорий С1Е и D1E будет возможен только после прохождения переподготовки.

По данным источника агентства, документ уже был одобрен на заседании правительства и будет внесен на рассмотрение Госдумы.