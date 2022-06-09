«Китайский Google» представил «робомобиль» с искусственным интеллектом

Основанная Baidu и Geely фирма JiDU представила свою первую модель — электрический кроссовер Robo-01. Он под завязку напичкан продвинутыми технологиями, в том числе автопилотом с двумя лидарами, внешней системой голосового взаимодействия и фарами с искусственным интеллектом. Медиасистема «робокара» работает на платформе Snapdragon четвертого поколения и оснащена 3D-навигацией и голосовым ассистентом, которому не нужен доступ к внешней базе данных.

Фото: motor.ru motor.ru

Стартап JiDU (Цзиду) создан в апреле прошлого года одной из крупнейших в мире IT-компаний Baidu (55%) и холдингом Geely (45%) с целью разработки и производства «умных электромобилей». Новой «дочке» достались все наработки Baidu в области искусственного интеллекта и сетевых сервисов, а также платформа SEA, которая обошлась Geely в 2,5 миллиарда долларов.

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Первенцем кооперации стал футуристичный кроссовер Robo-01, демонстрирующий новое поколение автомобилей эры Intelligent Car 3.0. В электрокаре используются так называемые активно деформируемые структуры, то есть элементы разной степени подвижности. В их числе выдвижные лидары на капоте (ими управляет искусственный интеллект), подъемное заднее антикрыло ROBOWing, складной U-образный руль, подъемные динамики-сателлиты и адаптивные подголовники сидений Zero Gravity.

Безрамочные передние двери Robo-01 открываются вверх, задние — по-аристократически, против хода. Кроссовер умеет распознавать эмоции владельца и выражать собственные с помощью пиксельных фар с искусственным интеллектом и внешней системы голосового взаимодействия. В салоне установлен большой экран во всю ширину передней панели (работает на платформе Snapdragon 4-го поколения), но в глаза больше бросается полное отсутствие физических кнопок.

Автоматизированная система управления Robo-01 использует платформу Baidu Apollo с двумя чипами Nvidia Orin X и 31 сенсором. Помимо двух лидаров, здесь есть пять миллиметровых радаров, 12 ультразвуковых датчиков и 12 камер. Электроника автоматически адаптируется к одному из трех сценарие вождения (автомагистраль, город и парковка), распознает сигналы светофоров, объезжает препятствия, заезжает и съезжает с магистрали.