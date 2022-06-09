В Санкт-Петербурге снизились цены на автомобили с пробегом

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге по итогам мая снизилась по сравнению с мартом на 15%, сообщает портал "Автоновости дня" со ссылкой на ГК "Прагматика".

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Если в марте средняя цена подержанного автомобиля составляла почти 1,1 млн руб., то к концу мая цена опустилась ниже 1 млн руб. По данным издания главными факторами снижения цен стали большое количество автомобилей у дилеров, высокие процентные ставки по кредитам, неготовность клиентов покупать подержанные машины дороже 1 млн рублей.

Наиболее востребованными автомобилями с пробегом в Санкт-Петербурге в мае стали Lada, Kia, Hyundai, Nissan и Renault.