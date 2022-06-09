В Санкт-Петербурге снизились цены на автомобили с пробегом

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге по итогам мая снизилась по сравнению с мартом на 15%, сообщает портал "Автоновости дня" со ссылкой на ГК "Прагматика".
Если в марте средняя цена подержанного автомобиля составляла почти 1,1 млн руб., то к концу мая цена опустилась ниже 1 млн руб. По данным издания главными факторами снижения цен стали большое количество автомобилей у дилеров, высокие процентные ставки по кредитам, неготовность клиентов покупать подержанные машины дороже 1 млн рублей.
Наиболее востребованными автомобилями с пробегом в Санкт-Петербурге в мае стали Lada, Kia, Hyundai, Nissan и Renault.
Ранее сообщалось, что спрос на автомобильные кредиты в России в мае этого года увеличился на 60% к апрелю и на 100% к марту. Но если раньше граждане брали кредиты на покупку в основном новых автомобилей, то за май на них пришлось только 8,5% выданных ссуд.