В России возродилась программа утилизации «автохлама»

«Группа ГАЗ» совместно со своим дилерским партнером возродила программу льготной реализации автомобилей, предполагающую утилизацию старой машины в обмен на скидку при покупке новой техники производства «Группы ГАЗ». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Группы ГАЗ». В автокомпании подчеркнули, что делают это самостоятельно на фоне дефицита оборотных средств и отсутствия доступных финансовых инструментов у клиентов, которые вынуждены замораживать инвестиции.

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«Чтобы стимулировать спрос, ГАЗ совместно с дистрибьютором марки – компанией СТТ – предложил клиентам антикризисные финансовые программы. Мы запустили собственную программу утилизации, которая дает скидку при замене старого автомобиля на новый, предложили лизинг на специальных условиях, запустили различные акции со скидками», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Группы ГАЗ».

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Производитель грузовой техники ожидает, что собственная программа утилизация «автохлама» наряду с льготным лизингом даст свой эффект. В тоже время, в компании подчеркивают, что не смогут их финансировать в течение долгого периода, «находясь с конца февраля под прессингом взрывного роста затрат, связанного с удорожанием комплектующих, усложнением логистических цепочек, затрат на создание запасов, замену ключевых компонентов и прочее».

«Поэтому программы действуют в течение ограниченного срока – до 30 июня 2022 года. И мы надеемся, что дальше появятся правительственные меры стимулирования спроса, в них нуждается рынок: та же программа утилизации, которая доказала свою эффективность в 2010-2018 гг., программа льготного лизинга, субсидирование закупок газомоторной техники», — уточнил представитель ГАЗа.

Государственная программа утилизации автохлама действовала в России с 2010 по 2018 годы, в профессиональном сообществе автопроизводителей России она была признана наиболее емким и эффективным инструментом правительства по стимулированию производства и продаж автомобилей в стране. На финансирование программы ежегодно выделялось из бюджета около 8-23 млрд рублей, что позволяло реализовать с помощью этого финансового инструмента до 320 тыс. автомобилей в год.