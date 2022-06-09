Запрет на сдачу экзамена в ГИБДД может быть установлен на весь период действия административного наказания за езду в нетрезвом виде и без прав, говорится в проекте поправок.

За нетрезвое вождение в России предусмотрено лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет, однако граждане, пойманные в пьяном состоянии за рулем, но не имеющие водительских прав, никак не ограничены в возможности их получения сразу после отбытия административного ареста, передает ТАСС.

Новыми поправками для таких нарушителей предусматривается «запрет на допуск к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами и (или) выдаче водительских удостоверений <…> до истечения срока, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми административному наказанию», говорится в сопроводительном документе.

Согласно КоАП, человек считается подвергнутым административному наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения соответствующего постановления или уплаты штрафа.