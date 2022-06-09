В России ограничат срок действия водительских прав иностранцев

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому водительские права иностранцев, получивших вид на жительство или гражданство России, становятся недействительны через 6 месяцев после этого события. Документ опубликован на сайте Госдумы.

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В пояснительной записке указано, что «на протяжении последних лет на фоне общего устойчивого снижения показателей дорожно-транспортного травматизма отмечаются негативные тенденции в части аварийности по вине водителей, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, водителей, управляющих транспортными средствами на основании иностранных национальных водительских удостоверений».

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Отмечается, что лица, получившие ВНЖ или гражданство РФ, управляют транспортными средствами на основании ранее выданных иностранных водительских удостоверений, некоторые из которых действуют бессрочно. Это позволяет им уклоняться от обязательного медицинского освидетельствования, действующего в России при замене водительских прав.

«Так, законопроектом устанавливается норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина Российской Федерации», - предлагает правительство, указывая, что это «оптимальное решение данной проблемы».

Кабмин предлагает разрешить управлять ТС по иностранным водительским удостоверениям, которые выданы странами, которые вместе с Россией являются участниками международных договоров в области обеспечения безопасности дорожного движения. В противном случае права должны быть переведены на русский язык.

Авторы законопроекта также предлагают допускать водителей к управлению транспортными средствами категории D и подкатегории D1 только при наличии стажа управления транспортными средствами других категорий.