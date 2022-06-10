Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: В Госдуме предложили изменить срок действия ОСАГО

Москва24

Депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект, устанавливающий срок действия договора ОСАГО от одного месяца до одного года. В пояснительной записке указано, что целью изменений является снижение количество использования транспортных средств без обязательного страхования автогражданской ответственности. Парламентарии отмечают, что в прошлом году был зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО.

В Госдуме предложили изменить срок действия ОСАГО
Фото: ТАССТАСС

"По разным оценкам, количество автомобилистов, которые выезжают на дорогу без полисов ОСАГО, либо приобретают фальшивые документы, составляет 3–4 миллиона человек", – говорится в документе, опубликованном в телеграм-канале замруководителя фракции Ярослава Нилова.

В настоящее время срок действия ОСАГО составляет 1 год, за исключением ряда случаев: при временном использовании ТС на территории России или в случае приобретения транспортного средства для следования к месту его регистрации на срок, не превышающий 20 дней.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева письмо с предложением запретить страховщикам оформлять ОСАГО при отсутствии договора со станцией технического обслуживания. По словам парламентария, у ряда организаций не заключены договоры с СТО, в связи с чем компенсация клиенту возможна лишь в виде страховой выплаты, это становится известно только после происшествия.

Автоновости,Евгений Федоров,Виталий Савельев,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители