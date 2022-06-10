В Госдуме предложили изменить срок действия ОСАГО

Депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект, устанавливающий срок действия договора ОСАГО от одного месяца до одного года. В пояснительной записке указано, что целью изменений является снижение количество использования транспортных средств без обязательного страхования автогражданской ответственности. Парламентарии отмечают, что в прошлом году был зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО.

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"По разным оценкам, количество автомобилистов, которые выезжают на дорогу без полисов ОСАГО, либо приобретают фальшивые документы, составляет 3–4 миллиона человек", – говорится в документе, опубликованном в телеграм-канале замруководителя фракции Ярослава Нилова.

В настоящее время срок действия ОСАГО составляет 1 год, за исключением ряда случаев: при временном использовании ТС на территории России или в случае приобретения транспортного средства для следования к месту его регистрации на срок, не превышающий 20 дней.