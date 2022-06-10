Япония запретит экспорт в РФ грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров

Токио в рамках нового пакета санкций с 17 июня запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

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«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», - подчеркнул он.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что в перечень запрещенной к вывозу в Россию продукции также вошли некоторые виды древесины, включая декоративный шпон, комплектующие и запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы. В списке оказались и насосы, турбины, оборудование для печати, такое как МФУ, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, измерительные и испытательные приборы, промышленные роботы и т. д.