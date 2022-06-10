Япония запретит экспорт в РФ грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров

Токио в рамках нового пакета санкций с 17 июня запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», - подчеркнул он.
В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что в перечень запрещенной к вывозу в Россию продукции также вошли некоторые виды древесины, включая декоративный шпон, комплектующие и запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы. В списке оказались и насосы, турбины, оборудование для печати, такое как МФУ, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, измерительные и испытательные приборы, промышленные роботы и т. д.
Власти Японии уже приняли ранее несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. В санкционные списки попали более 700 граждан РФ, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций. Также Токио заморозил активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ и Альфа-банка. В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 300 наименований, в частности, полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование. Также предусмотрен запрет на поставки в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 6 млн иен (около $49 тыс.).