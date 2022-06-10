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26 минут назад

Новости автомира: Собчак высмеяла отечественный автопром

Елена Прошина

Журналистка Ксения Собчак высмеяла новую модель «АвтоВАЗа» Granta Classic’22 без подушки безопасности для водителя и антиблокировочной системы тормозов. Как сообщает Teleprogramma.pro, знаменитость пошутила над словами телеведущего НТВ, который назвал автомобиль максимально возможной «локализацией».

Собчак высмеяла отечественный автопром
Фото: ТАССТАСС

«Кстати, новое слово в копилку новояза, к отрицательному росту и хлопку. Кроме того, у "Гранты" будет старый руль от "Калины", которую уже не выпускают. С другой стороны, хорошо, что вообще хоть какой-то руль есть. Также «разрешили» понизить экологический стандарт выброса вредных веществ в окружающую среду с Евро-5 до Евро-2», — написала журналистка.

Собчак пошутила, что это тоже шаг вперед, в котором можно не сомневаться. Также телеведущая посмеялась, что в модели остались электроподъемники стекол, а потому «крутить ручку не получится».

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«А жаль — физическая нагрузка никогда не помешает», — заметила светская львица.

Напомним, что накануне «АвтоВАЗ» снова запустил производство после длительного простоя. Из-за санкций и нехватки деталей Lada Granta получила облегченную комплектацию — она включает в себя электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, бортовой компьютер, центральный замок и стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками.

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