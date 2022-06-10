Собчак высмеяла отечественный автопром

«Кстати, новое слово в копилку новояза, к отрицательному росту и хлопку. Кроме того, у "Гранты" будет старый руль от "Калины", которую уже не выпускают. С другой стороны, хорошо, что вообще хоть какой-то руль есть. Также «разрешили» понизить экологический стандарт выброса вредных веществ в окружающую среду с Евро-5 до Евро-2», — написала журналистка.