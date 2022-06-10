В Благовещенске открыли автомобильный мост с Китаем

В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Из-за жестких антиковидных мер в КНР, пока мост доступен только для грузовых перевозок. Об этом пишут «Известия».
Церемония открытия прошла с помощью телемоста, в ней удаленно приняли участие вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Трутнев отметил, что новый мост имеет символическое значение - он стал еще одной нитью дружбы между двумя странами.
Мост обеспечит грузовое движение по маршруту Благовещенск – Хэйхэ через реку Амур. Через него уже прошли первые восемь тягачей с российской стороны и восемь грузовиков с китайской. В Россию они привезут автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.
Из-за повышенного спроса на этом направлении, на Дальнем Востоке откроют дополнительные пункты пропуска с КНР.
Напомним, договоренность между Россией и Китаем о строительстве моста через Амур была достигнута еще в 2013 году. Спустя год началось его строительство. Длина моста составляет более 2,2 км, 309 м из них приходится на российскую сторону. Изначально запуск движения по нему планировался в августе прошлого года. Запуск переносился из-за несвоевременной реконструкции инфраструктуры станций Ленинск и Ленинск-2.