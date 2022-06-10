В Благовещенске открыли автомобильный мост с Китаем

В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Из-за жестких антиковидных мер в КНР, пока мост доступен только для грузовых перевозок. Об этом пишут «Известия».

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Церемония открытия прошла с помощью телемоста, в ней удаленно приняли участие вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Трутнев отметил, что новый мост имеет символическое значение - он стал еще одной нитью дружбы между двумя странами.

Мост обеспечит грузовое движение по маршруту Благовещенск – Хэйхэ через реку Амур. Через него уже прошли первые восемь тягачей с российской стороны и восемь грузовиков с китайской. В Россию они привезут автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.

Из-за повышенного спроса на этом направлении, на Дальнем Востоке откроют дополнительные пункты пропуска с КНР.