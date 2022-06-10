Nissan избавляется от еще одного бюджетника

Многие производители при обновлении модельного ряда отказываются от автомобилей, которые уже не пользуются спросом или не соответствуют стратегии бренда. В числе таких оказался и Nissan, который в скором времени уберет из линейки модели Micra. Компактный бюджетник уже готовится к прощанию - модельный ряд официально сокращен до одной версии.

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Nissan Micra - автомобиль, назначение которого в модельном ряду обсуждали много лет. Сейчас модель официально готовится к уходу с рынка. Предложение для покупателей сокращено до минимума - продажи будут вести только в одной комплектации. Отмечается, что статистика реализации не оправдала надежд компании. По этой причине производитель решил уделить больше внимания преемнику - модели, которая получит полностью электрическую платформу.

В версии Acenta Sprint сохраняются 16-дюймовые колесные диски. Если рассматривать исполнение с АКПП, можно установить колеса на 16 дюймов. В оснащении предусматривается светодиодная оптика и галогенные фары. Водитель может воспользоваться системой помощи при старте в гору. Кроме того, предусматриваются дополнительные системы обеспечения безопасности - предупреждение о столкновении, подушки безопасности, комплект датчиков и автоматическая оптика.

За комфорт в автомобиле отвечает кондиционер, электропривод стеклоподъемников, центральный замок с возможностью дистанционного управления. В списке опций значится круиз-контроль и система ограничения скорости.

За движение Nissan Micra отвечает бензиновый силовой агрегат, рабочий объем которого составляет 1 литр. Его производительность составляет 92 л.с., а крутящий момент - 160 Нм. Двигатель может работать в паре 5-ступенчатой МКПП или АКПП CVT. С моторами может работать только система переднего привода.