Hyundai приостановил реконструкцию завода в Петербурге

Hyundai Motor Company выбрала Санкт-Петербург в качестве площадки для своего первого производства в России. Hyundai начнет строительные работы на новом заводе к июню следующего года и планирует инвестировать в производство $400 млн, говорится в меморандуме о намерениях.

Южнокорейский автопроизводитель приостановил реализацию проекта по реконструкции завода, который ранее принадлежал американскому автопроизводителю General Motors в Санкт-Петербурге. Проект реновации оценили в 36 миллиардов рублей. Весной автопроизводитель планировал приступить к реконструкции цехов, но работы так и не начались, сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на источник.

Завод GM в Шушарах, пригороде Санкт-Петербурга, может выпускать до 100 000 автомобилей в год. Завод был построен в 2008 году, но закрылся в 2015 году , когда General Motors решила сократить свою международную деятельность. Инвестиции GM в проект оценивались в 300 миллионов долларов, в нем были построены такие модели, как Chevrolet Cruze, Chevrolet Trailblazer второго поколения и Opel Astra. Hyundai является третьей ведущей маркой импортных автомобилей в России с объемом продаж 130 166 единиц в год. В 2018 году Hyundai была маркой импортных автомобилей № 2 с объемом продаж 100 685 единиц.