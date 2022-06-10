Обновление Nissan Altima оказалось очень скромным

Компания Nissan провела рестайлинг седана Altima спустя четыре года после выхода нового поколения модели: поздновато, но, с другой стороны, четырёхдверка в эпоху концентрации развития сегмента SUV должна благодарить хотя бы за это.

Фото: Nissan Nissan

Передняя часть получила другую решётку радиатора, бампер и фары с другой внутренней архитектурой - этим набором внешность сделали более агрессивной по сравнению с дореформенной моделью, но стала ли она от этого выигрышней? Сзади у Altima - новая крышка багажника с увеличенным спойлером. Из обновок экстерьера Altima может похвастать ещё разве что другими дисками и цветами для кузова.

Nissan

Салон остался практически нетронутым: лишь в дорогих версиях появилась новая мультимедиа с дисплеем 12,3 дюйма и возможностью беспроводного сопряжения со смартфоном через Apple CarPlay. Зато у обновлённой "Альтимы" уже в базовой версии исполнения есть расширенный комплекс Safety Shield 360 с автоматическим торможением, контролем рядности, "мёртвых" зон и системой камер кругового обзора.

Моторная гамма Nissan Altima ожидаемо осталась прежней. Переднеприводные версии оснащаются атмосферным мотором 2.5 литра мощностью 191 л.с., полноприводные - им же, но в форсировке 185 л.с. "Заряженная" Altima SR (на фото) имеет под капотом 2.0 VC-Turbo с отдачей 251 л.с., но привод у седана в этом случае только передний. Коробка передач во всех случаях - вариатор.

Nissan