Nissan показал гоночный Z на экотопливе

В японский чемпионат Super GT в 2022 году вернулся спорткар Nissan Z-cерии — на основе серийного купе Nissan Z построили гоночный силуэт Nissan Z GT500 — а кроме того, специалисты завода адаптировали двухдверку для работы в качестве автомобиля безопасности. Но ещё два купе Nissan Z вышли на старт суточной гонки с длинным названием ENEOS Super Taikyu Series 2022 Powered by Hankook Round 2 NAPAC Fuji Super Tec 24 Hours Race. Особенностью автомобилей стала их конструкция.

Фото: motor.ru motor.ru

Спорткары к гонке подготовили силами заводских специалистов Nissan Motor и подразделения Nissan Motorsports & Customizing, которые практически ничего не изменили в конструкции автомобилей и выставили их на старт 24-часового заезда, чтобы испытать стандартные технические решения. А ещё — чтобы собрать данные для дальнейшей доработки серийных спорткаров.

Nissan Z со стартовым номером №244 в цветах команды Max Racing Team оснащен стандартным бензиновым двигателем. Это фактически дорожный автомобиль, который имеет минимальные доработки для участия в гонках.

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Выставленный коллективом NISMO спорткар c номером 230 получил модернизированный двигатель, который работает на углеродно-нейтральном топливе (CNF). Обещают, что полученные в ходе суточных заездов данные лягут в основу наработок для создания новых гоночных машин на CNF-топливе.