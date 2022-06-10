В Минпромторге прогнозируют падение продаж автомобилей вдвое

Минпромторг озвучил прогноз относительно падения российского рынка в 2022 году: продажи новых легковых автомобилей сократятся до 750 тысяч штук, что на 50 процентов меньше прошлогоднего результата. При этом в мае рынок обновил антирекорд, сократившись в пять раз. «Сейчас у нас период пересмотра деятельности и в целом пересмотра инвестиционных реалий в стране», — пояснил заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Тигран Парсаданян.

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Продажи новых автомобилей сокращаются от месяца к месяцу, однако весной, когда большинство зарубежных автопроизводителей поставило бизнес в России на паузу, они упали до рекордного уровня — в мае дилеры реализовали всего 27,4 тысячи машин, что в пять раз меньше, чем в мае 2021 года. Несмотря на это, Минпромторг прогнозирует падение продаж по итогам года всего в два раза, что в нынешних реалиях звучит как оптимистичный сценарий.

Можно предположить, что делается ставка на АвтоВАЗ, который будет выпускать упрощенные версии моделей Lada ударными темпами. 6 июня завод в Тольятти приступил к производству «антикризисной» Granta, лишенной подушек безопасности и ABS, а в обозримом будущем сложной электроники лишат внедорожники Niva и модель Vesta.

Кроме того, до конца года планируется начать сборку машин на заводе «Москвич» в столице, который до недавнего времени назывался «Рено Россия» и выпускал Duster, Arkana и Kaptur. В проекте по возрождению марки «Москвич» принимает участие КамАЗ, также ведутся переговоры о партнерстве с китайскими компаниями.