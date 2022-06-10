Какие китайские кроссоверы можно выгодно перепродать

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг подержанных китайских автомобилей с наибольшей остаточной стоимостью. Выяснилось, что самой выгодной для перепродажи моделью в настоящее время является трехлетний Changan CS35 со связкой 1,6-литрового мотора и автоматической коробки передач. Его средняя цена на вторичном рынке более чем на треть выше изначального ценника, то есть показатель сохранной стоимости (Residual value) составляет 139,1 процента.

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В тройку лидеров также попали Geely Atlas предыдущего поколения с двухлитровым мотором и «механикой», коэффициент остаточной стоимости которого составляет 136,5 процента, и все тот же Changan CS35, но уже с механической трансмиссией (135,8 процента). Эксперты объясняют столь высокий результат этих моделей с ростом цен на новые модели в первом квартале 2022 года. Причем эта тенденция характерна не только для автомобилей китайских марок, но и для всех новых машин, представленных на российском рынке.

Прошлый год оказался прорывным для китайских автомобильных марок в России, особенно для «большой китайской тройки» — Haval, Chery и Geely, на которые пришелся основной объем продаж. Согласно статистике, каждый 14-й легковой автомобиль, который был продан в стране в 2021 году, был китайским.