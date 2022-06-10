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1 час назад

Новости автомира: три китайских кроссовера, которые можно выгодно перепродать

Motor.ruиещё 1

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг подержанных китайских автомобилей с наибольшей остаточной стоимостью. Выяснилось, что самой выгодной для перепродажи моделью в настоящее время является трехлетний Changan CS35 со связкой 1,6-литрового мотора и автоматической коробки передач. Его средняя цена на вторичном рынке более чем на треть выше изначального ценника, то есть показатель сохранной стоимости (Residual value) составляет 139,1 процента.

Какие китайские кроссоверы можно выгодно перепродать
Фото: © Auto.ru© Auto.ru

В тройку лидеров также попали Geely Atlas предыдущего поколения с двухлитровым мотором и «механикой», коэффициент остаточной стоимости которого составляет 136,5 процента, и все тот же Changan CS35, но уже с механической трансмиссией (135,8 процента). Эксперты объясняют столь высокий результат этих моделей с ростом цен на новые модели в первом квартале 2022 года. Причем эта тенденция характерна не только для автомобилей китайских марок, но и для всех новых машин, представленных на российском рынке.

Прошлый год оказался прорывным для китайских автомобильных марок в России, особенно для «большой китайской тройки» — Haval, Chery и Geely, на которые пришелся основной объем продаж. Согласно статистике, каждый 14-й легковой автомобиль, который был продан в стране в 2021 году, был китайским.

Однако если в прошлом году доля машин из КНР составляла 6,9 процента, то к маю этого года она превысила 10 процентов и, вероятно, будет расти, так как фактически только российские и китайские компании продолжают продавать машины на российском рынке.

Автоновости,Geely Atlas,Chery,Geely,
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