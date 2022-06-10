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49 минут назад

Новости автомира: россиян предупредили о падении продаж автомобилей

Алиса Селезнёва

Минпромторг прогнозирует падение продаж по итогам года примерно на 50%, до 750 тысяч легковых автомобилей. Об этом со ссылкой на заместителя директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Тиграна Парсаданяна пишут РИА Новости.

Россиян предупредили о падении продаж автомобилей
Фото: ТАССТАСС

Такой прогноз Парсаданян озвучил в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации.

«Мы планируем, что до конца года рынок легковых автомобилей по итогу будет порядка 750 тысяч автомобилей. Сейчас у нас такой период пересмотра деятельности и в целом пересмотра инвестиционных реалий в России», - пояснил он.

При этом, по данным аналитического агентства «Автостат», которые привело издание, продажи новых легковых автомобилей в России в 2021 году составили 1,5 миллиона машин.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении производства автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля. 8 июня с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Цену на машины в новой комплектации компания пообещала объявить позднее.

По данным Росстата, в январе - апреле в России было выпущено 264 тыс. легковых автомобилей, объем производства снизился на 47,4% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты отмечают, что западные санкции сильнее всего ударили именно по автомобильной промышленности в России, так как сейчас сложилась ситуация, когда многочисленные автозаводы в стране простаивают из-за проблем с логистикой.

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