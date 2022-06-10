Дилеры Lada начнут обслуживать автомобили Renault к концу июня

Многие российские владельцы автомобилей Renault столкнулись с трудностями в обслуживании и гарантийном ремонте после полного ухода концерна Renault из России. Тогда представители Минпромторга пообещали, что сервис французских машин будет налажен в дилерской сети Lada.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom ©Shutterstock/Fotodom

Теперь стало известно, что уже к концу июня новая схема обслуживания Renault силами сервисных станций АвтоВАЗа должна заработать, пишет Autonews.ru. Договоренности, разъясняющие процедуру перехода обязательств по обслуживанию машин Renault в России к дилерам Lada, были достигнуты после переговоров дилеров Renault и АвтоВАЗа. Отмечается, что после вступления соглашений в силу для владельцев автомобилей французской марки ничего не изменится: они смогут продолжить обслуживание у привычных им дилеров с сохранением условий гарантии. Функции службы технической поддержки клиентов Renault будут также реализованы силами АвтоВАЗа.

Как сообщили в Ассоциации дилеров Renault, ремонт и обслуживание дилеры продолжат с помощью оригинальных запчастей. Организацию их поставок через Renault взял на себя АвтоВАЗ. Дилеры будут получать их от дочерней компании "Лада Имидж", а та, в свою очередь, – от Renault. Поставки включают в себя всю номенклатуру запчастей, включая электронику, тяжелую механику, коробки передач, двигатели в сборе.