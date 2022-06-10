Поставщики Toyota сокращают зарплату рабочим и отправляют их в отпуск

Несколько крупных поставщиков Toyota рассматривают вариант отправки сотрудников в отпуск и снижения заработной платы в июне. На такие меры компании подталкивают низкие объёмы выпуска машин.

Фото: REUTERS / Toru Hanai REUTERS / Toru Hanai

Reuters со ссылкой на источники в компаниях, пишет, что Toyoda Gosei, производящая подушки безопасности, тормозные шланги и решетки радиатора, попросила сотрудников взять отпуск в июне из-за приостановки производства Toyota, связанной с дефицитом электроники из-за пандемии и новых вспышек Covid-19 в Китае. Более того, рассматривается вариант корректировки занятости персонала и в следующем месяце, а, если того потребует ситуация, и в дальнейшем.

В Японии штат Toyoda Gosei насчитывает более 6,5 тысяч человек, не считая "фрилансеров" и диспетчеров. Toyoda Gosei согласовала с профсоюзом решение о сокращении заработной платы до 80% от основного оклада. Зарплата менеджеров будет снижена на 2,5-5% в месяц в зависимости от занимаемой должности.

Второй поставщик - компания Fine Sinter Co Ltd, занимающаяся выпуском деталей двигателя и подвески, в апреле, мае и июне на пяти своих предприятиях вводила дополнительные выходные. Причина - та же: сокращение объёма выпуска автомобилей у основного закупщика их продукции.