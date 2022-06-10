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53 минуты назад

Новости автомира: Ford Performance намекнул на загадочную новинку

Ford и подразделение Ford Performance распространили в социальных сетях короткий ролик, посвященный некой загадочной новинке, которую представят на Фестивале скорости в Гудвуде 23 июня. В видео есть намек на то, что это будет коммерческий автомобиль — упоминается суббренд Ford Pro для легкого коммерческая транспорта в Европе. А подпись к тизеру гласит, что компания готовит «кое-что электрифицированное», то есть, скорее всего, речь идет о гибриде либо о чистом электромобиле.

Ford Performance намекнул на загадочную новинку
Фото: © Ford© Ford

Теория о электрической коммерческой модели наиболее состоятельна, так как ранее Ford анонсировал появление четырех таких машин до 2024 года. Подразделение Ford Performance в свою очередь могло подготовить какую-то особенную версию новинки, которую и продемонстрируют на Фестивале скорости в Гудвуде. В ролике показали только переднюю оптику автомобиля — светящуюся полосу, которая протянулась между фарами.

Можно предположить, что в Гудвуде покажут некий мощный вариант Transit — либо с гибридной, либо с электрической силовой установкой. «Зеленый» Transit существует c 2020 года, он называется E-Transit и комплектуется 269-сильным электромотором на задней оси. А в 2022 году линейку коммерческих электромобилей Ford пополнил e-Transit Custom с другим дизайном фар и радиаторной решетки.

В ближайшие два с половиной года «зеленая» линейка Ford расширится с появлением электрических Transit Courier, а также пассажирских микроавтобусов Tourneo Custom и Tourneo Courier.

Автоновости,Ford,
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