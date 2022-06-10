Электрокар Lightyear 0 можно будет не заряжать месяцами

Стартап Lightyear представил серийную версию солнечного электрокара Lightyear 0. Он стоит 250 тысяч евро (15,45 млн рублей) и оснащен фотоэлектрическими панелями площадью пять квадратных метров, которые в ясный день дают дополнительные 70 километров пробега. Если в среднем проезжать по 50 километров, то машину можно не заряжать месяцами. Производство Lightyear 0 начнутся будущей осенью. Первые покупатели получат свои автомобили в ноябре.

Фото: Lightyear Lightyear

Голландский стартап Lightyear основан бывшими студентами технического университета Эйндховена. Они дважды (в 2013 и 2015 г.) побеждали в соревнованиях прототипов на солнечных батареях Bridgestone World Solar Challenge, а в 2019 году представили прототип электромобиля Lightyear One с облицованными солнечными панелями капотом и крышей. Предполагалось, что в ясную погоду машина сможет проехать 1154 километра из португальского Порто в Фару и обратно без подзарядки.

Lightyear

Ну а вчера команда Lightyear показала серийный вариант электрокара. Он получил название Lightyear 0, и будет продаваться за 250 тысяч евро (15,45 миллиона рублей). Начало поставок запланировано на ноябрь этого года. Автомобиль оснащен батареей емкостью 60 киловатт-часов и без подзарядки проедет 625 километров (WLTP), которые на постоянных 110 километрах в час превращаются в 560. Фокус в низком коэффициенте сопротивления воздуху (0,19), специальных шинах Bridgestone и низком расходе электроэнергии — 10,5 киловатт-часа на 100 километров.

Однако для этого пришлось пожертвовать динамикой. Разгон с места до ста у Lightyear 0 занимает ровно десять секунд. Максимальная скорость — 160 километров в час. Зато электрокар при определённых условиях не придется заряжать месяцами. Его солнечные панели общей площадью пять квадратных метров питают батарею с мощностью 1,05 киловатт-часа. За полные сутки они дадут дополнительные 70 километров пробега, что больше, чем средний европеец проезжает за день. При этом от бытовой розетки запас хода за час увеличится на 32 километра, от экспресс-терминала — на 520.