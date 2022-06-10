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1 час назад

Новости автомира: водители нашли более 500 дорожных ловушек в России за полгода

Газета.Ru

Российские автомобилисты направили более 500 обращений в ГИБДД с жалобами на дорожные ловушки. Об этом рассказал заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, сообщает «За рулем».

Водители за полгода нашли в России более 500 дорожных ловушек
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

Из поступивших обращений 65 касаются дорожных камер, в 116 жалобах описываются места, где автомобилисты вынуждены нарушать ПДД, а на организацию движения пожаловались 277 водителей. Чаще всего жалобы оставляли автомобилисты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Челябинска, а также Свердловской, Ростовской и Самарской областей.

«Больше половины обращений мы не считаем ловушками, но они содержат предложения от граждан по поводу того, как лучше организовать дорожное движение. И мы обязательно отправим все эти обращения в региональные комиссии по БДД, а так же передадим дорожникам через нашего партнера «Информавтодор» для анализа предложений и реализации, если предложения конструктивные», — говорит Холодов.

Проект «Дорожные ловушки» был запущен в начале февраля этого года, сообщала Госавтоинспекция. Он должен помочь выявить ситуации, когда водитель считает, что соблюдает ПДД, но оказывается, что по той или иной причине нарушает их.

Автоновости,Александр Холодов,ГИБДД,Общественная палата России,
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