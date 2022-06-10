Водители за полгода нашли в России более 500 дорожных ловушек

Российские автомобилисты направили более 500 обращений в ГИБДД с жалобами на дорожные ловушки. Об этом рассказал заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, сообщает «За рулем».
Из поступивших обращений 65 касаются дорожных камер, в 116 жалобах описываются места, где автомобилисты вынуждены нарушать ПДД, а на организацию движения пожаловались 277 водителей. Чаще всего жалобы оставляли автомобилисты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Челябинска, а также Свердловской, Ростовской и Самарской областей.
«Больше половины обращений мы не считаем ловушками, но они содержат предложения от граждан по поводу того, как лучше организовать дорожное движение. И мы обязательно отправим все эти обращения в региональные комиссии по БДД, а так же передадим дорожникам через нашего партнера «Информавтодор» для анализа предложений и реализации, если предложения конструктивные», — говорит Холодов.
Проект «Дорожные ловушки» был запущен в начале февраля этого года, сообщала Госавтоинспекция. Он должен помочь выявить ситуации, когда водитель считает, что соблюдает ПДД, но оказывается, что по той или иной причине нарушает их.