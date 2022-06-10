Водители за полгода нашли в России более 500 дорожных ловушек

«Больше половины обращений мы не считаем ловушками, но они содержат предложения от граждан по поводу того, как лучше организовать дорожное движение. И мы обязательно отправим все эти обращения в региональные комиссии по БДД, а так же передадим дорожникам через нашего партнера «Информавтодор» для анализа предложений и реализации, если предложения конструктивные», — говорит Холодов.