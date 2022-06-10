Объявлено об усиленном рейде ГИБДД в Москве

С сегодняшнего вечера по 13 июня на дорогах столицы состоится усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

«По оперативным данным, нашими сотрудниками только в период с 1 по 9 июня пресечено почти 600 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения», — рассказали в ведомстве.

За эти девять дней у 276 автомобилистов подтвердилось состояние опьянения, свыше 270 водителей отказались от прохождения процедуры освидетельствования. Еще 30 граждан уже были лишены прав за нетрезвое вождение или отказ от медосвидетельствования — им грозит уголовная ответственность.