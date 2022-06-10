Полиция США сокращает патрулирование из-за высоких цен на топливо

Решение скорректировать работу патрульных экипажей принял Майкл Мейн, шериф округа Изабелла, штат Мичиган. Оно продиктовано рекордно высокими ценами на топливо, которые за неделю выросли на полдоллара с 4,71 до 5,21 доллара за галлон.

Мейна в беседе с Fox News заявил, что бюджет полиции, выделенный на обеспечение автомобилей и техники топливом исчерпан, а до принятия нового ещё несколько месяцев.

Это не означает, что патрули покинут улицы Мичигана, но им даны новые вводные: решать проблемы, если это возможно, по телефону. Под этим подразумевается, что патрульному экипажу не рекомендуется выезжать на вызовы, не связанные с угрозой для жизни, не требующие присутствия полиции (сбор улик или документов), а также игнорировать незавершённые вызовы.