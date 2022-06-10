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44 минуты назад

Новости автомира: полиция США из-за высоких цен на топливо сокращает патрулирование

Российская Газета

Решение скорректировать работу патрульных экипажей принял Майкл Мейн, шериф округа Изабелла, штат Мичиган. Оно продиктовано рекордно высокими ценами на топливо, которые за неделю выросли на полдоллара с 4,71 до 5,21 доллара за галлон.

Полиция США сокращает патрулирование из-за высоких цен на топливо
Фото: istockistock

Мейна в беседе с Fox News заявил, что бюджет полиции, выделенный на обеспечение автомобилей и техники топливом исчерпан, а до принятия нового ещё несколько месяцев.

Это не означает, что патрули покинут улицы Мичигана, но им даны новые вводные: решать проблемы, если это возможно, по телефону. Под этим подразумевается, что патрульному экипажу не рекомендуется выезжать на вызовы, не связанные с угрозой для жизни, не требующие присутствия полиции (сбор улик или документов), а также игнорировать незавершённые вызовы.

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