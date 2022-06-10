Для автовладельцев вводят еще один «нештрафуемый порог»

Совет Федерации одобрил закон, облегчающий жизнь грузоперевозчикам. С них сняли часть штрафов за незначительные нарушения правил. Подробности выяснил портал «АвтоВзгляд».

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Речь идет о поправке в КоАП, вводящей новый «нештрафуемый порог». Это касается части первой статьи 12.21 КоАП. Сейчас наказание грозит за превышение допустимой нагрузки на ось грузового автомобиля (в просторечии — перевес) на величину, не превышающую 10% от допустимой, серьезными штрафами. Шоферу по ней «светит» взыскание в размере 1000—1500 рублей, а владельцу ТС — до 150 000 рублей. Граждане могут избежать штрафа за счет заблаговременного оформления специального разрешения на перевозку тяжелого груза.

Новой поправкой фактически отменяется вышеназванная часть статьи 12.21 КоАП.

Так, в стране вводится «нештрафуемый порог перевеса», перегруз машины менее чем на 10% станет ненаказуемым.