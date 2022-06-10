Volkswagen показал салон нового Amarok

Отделение Volkswagen Commercial Vehicles показало салон нового Amarok. Судя по тизеру, передняя панель пикапа будет сделана по образу и подобию Ford Ranger. Модель второго поколения обзаведется виртуальной комбинацией приборов, вертикальным «планшетом» и больше чем 30 ассистирующими системами, из которых 20 будут для «Амарока» новыми.

Фото: motor.ru motor.ru

Вертикальный «планшет» диагональю 10 либо 12 дюймов намекает на тесное родство нового Volkswagen Amarok с Ford Ranger. У пикапов будет общая платформа, гамма двигателей и, как видно на тизере, архитектура салона. Управлять климат-контролем теперь предлагается через меню аудиосистемы, хотя у «Форда» стандартный блок сохранен. У «Амарока» же на его месте несколько клавиш, заведующих стояночным тормозом, «аварийкой» и прочим.

Помимо новой медиасистемы, «второму» Amarok достанутся виртуальная комбинация приборов и больше 30 ассистирующих систем, больше двух десятков из которых предложены для модели впервые. Среди них — контроль полосы движения, распознавание дорожных знаков, круговой обзор и адаптивное освещение. За последнее будут отвечать матричные фары IQ.Light — но они станут частью опционального оснащения.