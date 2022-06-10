Когда в России закончится запас машин

На данный момент в России автомобили собирают три компании - УАЗ, АвтоВАЗ (начался выпуск упрощенной Lada Granta) и Haval в Тульской области. Остальные бренды приостановили производство машин, а также ввоз новых транспортных средств. "Российская газета" узнала, как обстоят дела с наличием автомобилей у дилеров.
Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр:
"По брендам из нашего портфеля поставки авто в РФ продолжают только китайские производители. Остальные бренды осуществляют только отгрузки остатков, автомобили "из старых запасов" со складов в РФ. Сейчас еще есть машины на складах производителей и дилеров, этого запаса должно хватить на несколько месяцев.
Мы находимся в активной фазе трансформации бизнеса, рассматривая различные варианты и альтернативы. О стабилизации и системности говорить пока преждевременно, если поставки автомобилей не возобновятся до осени, дефицит может сохраняться на протяжении всего 2023 года", - отмечает он.
В свою очередь, генеральный директор ГК Автодом Андрей Ольховский прогнозирует существенное сокращение дилеров в крупных городах.
"В текущей ситуации автомобили через официальные каналы (импортеры) практически не поставляются. Только ряд китайских и корейских брендов осуществляет поставку в каких-то значимых объемах.
Альтернативные каналы, как их называют, серые каналы ввоза на текущий момент не работают в том виде, как всем хочется. Действительно, ограничения, которые были введены, существенно ограничивают поставки. При этом в Европе все не особо лучше - ситуация на Украине дает значимый негативный эффект на работу сборочных заводов в Европе, и они тоже останавливаются по причине нехватки комплектующих.
В будущем в крупных городах существенно сократится количество дилеров. Скорее всего некоторые из них трансформируются в организации многопрофильного сервисного и технического обслуживания. Вполне вероятно, многие компании поменяют профиль - вместо продажи новых автомобилей будут осуществлять продажу авто с пробегом. В любом случае мы будем подстраиваться под текущую действительность", - рассказывает топ-менеджер.