Когда в России закончится запас машин

Альтернативные каналы, как их называют, серые каналы ввоза на текущий момент не работают в том виде, как всем хочется. Действительно, ограничения, которые были введены, существенно ограничивают поставки. При этом в Европе все не особо лучше - ситуация на Украине дает значимый негативный эффект на работу сборочных заводов в Европе, и они тоже останавливаются по причине нехватки комплектующих.