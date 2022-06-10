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1 час назад

Новости автомира: в Москве на два дня разрешат бесплатно парковаться

Елена Прошина

Парковка на улицах Москвы 12 и 13 июня будет бесплатной. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

В Москве на два дня разрешат бесплатно парковаться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 11 июня парковочные места будут работать в обычном платном режиме. Кроме того, парковки со шлагбаумом останутся платными все выходные дни.

Напомним, что 12 июня в центре Москвы будет перекрыто движение в связи с проведением праздничного концерта, посвященного Дню России. Так, с 00:01 до 23:59 проехать нельзя будет по улице Ильинка от Красной площади до Новой площади и по улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста.

Также дорогу перекроют от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома №5 по Красной площади, по площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, улицы Москворецкая от одноименной набережной до Большого Москворецкого моста. Отмечается, что в это время на Ильинке и Варварке также закроют парковки.

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