В Москве на два дня разрешат бесплатно парковаться

Парковка на улицах Москвы 12 и 13 июня будет бесплатной. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

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Отмечается, что 11 июня парковочные места будут работать в обычном платном режиме. Кроме того, парковки со шлагбаумом останутся платными все выходные дни.

Напомним, что 12 июня в центре Москвы будет перекрыто движение в связи с проведением праздничного концерта, посвященного Дню России. Так, с 00:01 до 23:59 проехать нельзя будет по улице Ильинка от Красной площади до Новой площади и по улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста.