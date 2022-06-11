Завод "Автотор" получил комплектующие для выпуска машин

Комплектующие, необходимые для продолжения выпуска автомобилей и задержавшиеся в Европе, поступили на завод российского автомобильного холдинга "Автотор" в Калининграде. Помощь в решении проблемы доставки оказали региональные власти, поступивший объем обеспечит работу конвейера в июле и августе, сообщили ТАСС в субботу в компании.

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"Мы очень благодарны губернатору области Антону Алиханову за помощь в решении вопроса доставки контейнеров с комплектующими, которые мы ждали несколько месяцев. В сочетании с предпринимаемыми руководством "Автотор" мерами по загрузке персонала это позволит частично обеспечить занятость людей и работу конвейера в июле и августе. Но это ограниченный объем производства, поэтому говорить о возобновлении работы предприятия в штатном режиме пока рано", - сообщили в компании.

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В настоящее время "Автотор" продолжает работу по созданию новых производств и, в частности, производства электромобилей.

"Стараемся максимально привлекать на эти работы персонал, не задействованный сейчас на конвейере, в том числе сотрудников, которые оказались в простое из-за приостановки производства BMW", - добавил собеседник агентства.

С 1 по 22 мая коллектив предприятий "Автотор" вышел в корпоративный отпуск с оплатой со стороны работодателя в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. В этот период в штатном режиме продолжали работать подразделения, поддерживающие жизнеобеспечение производственной инфраструктуры завода, управляющие строительством и оснащением новых производственных объектов, а также задействованные в реализации проекта по созданию производства электромобилей. 28 мая основатель холдинга Владимир Щербаков сообщил ТАСС, что коллектив вышел из отпуска и, в соответствие с обязательствами по Специнвестконтракту, в 2023 году планирует выпустить не менее 200 электромобилей.