В России рекордно подешевел один бренд автомобилей

Автомобили Mini в России подешевели на сотни тысяч рублей, выяснили эксперты сервиса Quto.ru.

Фото: MINI MINI

В ходе мониторинга цен выяснилось, что Mini Hatch в трехдверном и пятидверном кузове подешевели на 670 000 рублей. Ранее цены на модель начинались от 310 000 и 3 370 000 рублей соответственно, а теперь автомобиль стоит 2 640 000 рублей в трехдверном варианте и 2 700 000 рублей в пятидверном.

Модель Clubman подешевела с 3 740 000 рублей до 3 000 000 рублей, разница составила 740 000 рублей. Стоимость Mini Countryman откатилась от 3 880 000 рублей к 3 120 000 рублей.

Подешевели также машины в исполнении John Cooper Works. Hatch JCW стал доступнее на 670 000 рублей, Clubman – на 740 000 рублей, а Countryman – на 760 000 рублей. Приобрести их можно по цене от 3 670 000, 4 620 000 и 4 740 000 рублей соответственно.