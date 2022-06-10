В Запорожской области хотят возродить производство «Запорожца», который не будет «горбатым»

Власти Запорожской области предложили возродить производство легендарного «Запорожца», — но не «горбатые» и «ушастые», а востребованный автопром. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По данным ТАСС, член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что работу Запорожского автомобилестроительного завода намерены восстановить после освобождения города Запорожье — там есть все возможности для производства авто по типу «Запорожца».

По словам Рогова, в последние годы на заводе, находящемся под контролем украинских олигархов, производство не развивалось.

Под маркой «Запорожец» с 1960 по 1994 производили два разных поколения моделей автомобилей, одно все «Запорожцы» имели ряд характерных особенностей конструкции и внешних характеристик — заднее расположение мотора, «микролитраж», независимая подвеска, автономная бензиновая печка, кузов типа «двухдверный седан».

В 1960-е это был самый демократичный автомобиль, а прозвище «горбатый» появилось у него в конце 1970-х — после сериала «Место встречи изменить нельзя».