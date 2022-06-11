АвтоВАЗ снизил цены на Lada Granta в кузове седан, сократив линейку комплектаций. Такой вывод можно сделать из нового прайс-листа, разосланного официальным дилерам. Количество доступных вариаций сократится вдвое, зато рекомендуемые розничные цены снизятся на 23-52 тысячи рублей. «Упрощённую» Lada Granta оценили в 675 900 рублей, сэкономив на подушке безопасности, электронных тормозных системах, преднатяжителях ремней и иммобилайзере.

Фото: motor.ru motor.ru

О сборке «антикризисной» Lada Granta Classic стало известно 8 июня, и АвтоВАЗ в своём релизе сделал акцент на доселе недоступных базовой версии опциях — появлении электроприводов и обогрева зеркал, электроусилителя руля, передних электростеклоподъёмников, бортового компьютера, центрального замка и аудиоподготовки с четырьмя динамиками.

Видео дня

Теперь же подтверждено, что конструкция упростится — базовое исполнение лишится водительского аирбэга, антиблокировочной системы с электронным распределением тормозных сил, системы вспомогательного торможения, преднатяжителей ремней безопасности и иммобилайзера. Ещё одно ухудшение связано с выхлопной системой — экологический класс версии Classic с 8-клапанным 90-сильным двигателем понижен с «Евро-5» до «Евро-2».

Те, кто готов переплачивать за «Гранту», смогут выбрать сборки Luxe, #Club и Prestige с привычными опциями безопасности и комфорта. Для «старших» комплектаций есть возможность выбора 16-клапанного двигателя и даже от «автомата» Jatco на АвтоВАЗе отказываться не готовы. При этом гамма версий урезана до шести, а, к примеру, медиасистема EnjoY Pro с 7-дюймовым тачскрином положена только седанам с пакетами #Club или Prestige. Зато по сравнению с мартовскими ценами оснащённые седаны подешевели на 23 400 рублей:

Комплектация ВАЗ-11182 (90 л.с.) MT5 ВАЗ-21127 (106 л.с.) МТ5 ВАЗ-21126 (98 л.с.) АТ4 Classic 675 900 руб. — — Luxe 841 400 руб. 866 400 руб. 961 400 руб. #CLUB — 879 500 руб. — Prestige — 885 400 руб. —