Британцев вынуждают отказаться от автомобилей

В Британии цены на топливо выросли до рекордных показателей. Об этом пишет ИА DEITA.RU.
Впервые за все время, полный бак в 55 литров стоит дороже 100 фунтов стерлингов.
Из-за такой патовой ситуации, телеканал Sky News обратился за советом к Автомобильной Ассоциации Британии. Те же в ответ не придумали ничего умнее, чем предложить британцам спешится.
Прекратите совершать короткие поездки на своем автомобиле, поскольку цены на топливо в Великобритании растут каждый день, в том числе и от этого, - заявил эксперт ассоциации.
Кроме того, в ассоциации предложили пересесть на велосипеды, аргументировав это тем, что "почти пятая часть членов ассоциации уже сделало это".