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1 час назад

Новости автомира: Российским водителям напомнили о «летних» штрафах

Елена Прошина

Перечислены «летние» штрафы для владельцев автомобилей, сообщает «Прайм».

Российским водителям напомнили о «летних» штрафах
Фото: ТАССТАСС

Как заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, самыми популярными нарушениями у водителей являются превышение скорости и заезд в лес летом. Наказание грозит и за неправильную перевозку в салоне несовершеннолетних. Так, при отсутствии специального кресла для детей (от 0 до семи лет), бустера или пристегнутого ремня безопасности (с семи до 11 лет) автовладелец может быть оштрафован на три тысячи рублей.

Водители смогут обжаловать штрафы через мобильное приложение

Соловьев также обратил внимание и на то, что нельзя мыть машину в неустановленном месте, хотя летом водители и любят это делать у водоема или на даче.

«Это нарушение грозит штрафом до 4 тысяч рублей, использование же химии добавит в доход регионального бюджета еще 5 тысяч рублей (даже если мойка происходит на своем участке, но химический раствор с грязью уходят в землю)», — отметил юрист.

Заезд на автомобиле в лес, к реке, озеру или морю также недопустим, если природная зона является заповедником, заказником, памятником или ботаническим садом. В противном случае водитель может быть оштрафован от 3 до 4 тысяч рублей.

Выезд на берег любого водоема грозит административным протоколом со штрафом в размере 4,5 тысячи рублей. Также недопустима парковка на газоне, а сам автомобиль должен обладать навигационной системой, напомнил эксперт.

Автоновости,Иван Соловьев,
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