Российским водителям напомнили о «летних» штрафах

Перечислены «летние» штрафы для владельцев автомобилей, сообщает «Прайм».

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Как заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, самыми популярными нарушениями у водителей являются превышение скорости и заезд в лес летом. Наказание грозит и за неправильную перевозку в салоне несовершеннолетних. Так, при отсутствии специального кресла для детей (от 0 до семи лет), бустера или пристегнутого ремня безопасности (с семи до 11 лет) автовладелец может быть оштрафован на три тысячи рублей.

Соловьев также обратил внимание и на то, что нельзя мыть машину в неустановленном месте, хотя летом водители и любят это делать у водоема или на даче.

«Это нарушение грозит штрафом до 4 тысяч рублей, использование же химии добавит в доход регионального бюджета еще 5 тысяч рублей (даже если мойка происходит на своем участке, но химический раствор с грязью уходят в землю)», — отметил юрист.

Заезд на автомобиле в лес, к реке, озеру или морю также недопустим, если природная зона является заповедником, заказником, памятником или ботаническим садом. В противном случае водитель может быть оштрафован от 3 до 4 тысяч рублей.